Basket, Serie A 2021-2022: Pesaro supera Brindisi nel finale e conquista la quinta vittoria in stagione (Di domenica 26 dicembre 2021) Successo esterno importantissimo per Pesaro. Al PalaPentassuglia i ragazzi di Luca Banchi sconfiggono Brindisi nel finale per 89-91 e conquistano il quinto successo nell’attuale Serie A. In seguito a questo risultato, i marchigiani salgono a 10 punti in classifica (13ma posizione), mentre i pugliesi restano fermi a quota 14. La partita comincia con grande equilibrio: Leonardo Demetrio e Tyler Larson iniziano con la giusta determinazione, ma uno scatenato Lucio Redivo non permette l’allungo ai marchigiani (15–15). La squadra di casa ingrana sempre più minuto dopo minuto e si porta sul +5 grazie alla tripla di Mattia Udom e al gioco da tre di Nick Perkins (23-18). Pesaro non ci sta e risponde con la coppia Doron Lamb-Simone Zanotti che permette ai compagni di concludere il primo quarto ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Successo esterno importantissimo per. Al PalaPentassuglia i ragazzi di Luca Banchi sconfiggononelper 89-91 eno il quinto successo nell’attualeA. In seguito a questo risultato, i marchigiani salgono a 10 punti in classifica (13ma posizione), mentre i pugliesi restano fermi a quota 14. La partita comincia con grande equilibrio: Leonardo Demetrio e Tyler Larson iniziano con la giusta determinazione, ma uno scatenato Lucio Redivo non permette l’allungo ai marchigiani (15–15). La squadra di casa ingrana sempre più minuto dopo minuto e si porta sul +5 grazie alla tripla di Mattia Udom e al gioco da tre di Nick Perkins (23-18).non ci sta e risponde con la coppia Doron Lamb-Simone Zanotti che permette ai compagni di concludere il primo quarto ...

