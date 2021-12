Basket | lutto per il presidente Lega A Gandini | è scomparsa la mamma Annamaria

(Di domenica 26 dicembre 2021) Graveper ildellaSerie A di, Umberto, che nella giornata odierna ha perso la madre. Ad annunciarlo è stata la stessasul proprio sito: “Ildella LBA, Umberto, è stato colpito da un grave. Oggi èalla età di 91 anni la madre,: era stata per quarant’anni corrispondente della Rai da Varese per il “Gazzettino Padano” e del Corriere della Sera oltre che firma della rubrica ‘La mia Varese’ su Prealpina. Nel 2011 era stata premiata per i cinquant’anni di professione”. SportFace.

