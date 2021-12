Basket femminile | Serie A1 | San Martino di Lupari accelera nel finale e batte Faenza

(Di domenica 26 dicembre 2021) In un lungo e faticoso weekend natalizio, con ben tre match rinviati a causa di positività al Covid-19, oggi si è disputato un match della dodicesima giornata diA1 die in campo sono scese Sandi. Le padrone di casa si sono imposte dopo un bel match. Parte bene la squadra di casa, che con una tripla di Filippi trova il primo piccolo break, poi allunga con i canestri di Mitchell, Milazzo e Pastrello per il +6 a metà quarto.risponde, cerca di limitare il divario, ma a ogni canestro delle ospiti risponde Sandi, fino a quando non sale in cattedra Kelley. 10 punti consecutivi dell’americana di Denver fanno scappare via le padrone di casa che chiudono il primo quarto sul ...

2021 - 2022 Serie A1Squadra E - Work FaenzaFesta di Santo Stefano sul parquet per l' E - Work Faenza di coach Simona Ballardini , che nella giornata del 26 dicembre fa ...Le azzurre di Lardo si qualificano per la fase finale dei prossimi Europei di. Al via il Sei Nazioni di rugby: Italia travolta all'Olimpico da Francia e Irlanda e battuta a ...In un lungo e faticoso weekend natalizio, con ben tre match rinviati a causa di positività al Covid-19, oggi si è disputato un match della dodicesima giornata di Serie A1 di basket femminile e in camp ...La competizione quest’anno prevede lo svolgimento di un torneo maschile Under 16 e di un torneo femminile Under 17.