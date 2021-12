Basket: anche Reggio Emilia-Tortona rinviata, Serie A con sole due partite in calendario nella 13a giornata (Di domenica 26 dicembre 2021) Proprio a poche ore dalla disputa, arriva un altro rinvio relativo alla tredicesima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Si tratta in questo caso della necessità di posticipare la sfida tra Unahotels Reggio Emilia e Bertram Tortona, che si sarebbe dovuta disputare alle 17:30. La ragione del rinvio risiede nell’aumento di casi Covid-19 all’interno del gruppo squadra del Derthona Basket, fatto che ha determinato l’entrata in azione dell’ASL di Alessandria. Questa ha disposto l’isolamento della squadra con conseguente sospensione di tutte le attività agonistiche. Basket, Serie A 2021-2022: ufficiale anche il rinvio di Trento-Varese a data da destinarsi Con Reggio Emilia-Tortona ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Proprio a poche ore dalla disputa, arriva un altro rinvio relativo alla tredicesimadel campionato diA 2021-2022. Si tratta in questo caso della necessità di posticipare la sfida tra Unahotelse Bertram, che si sarebbe dovuta disputare alle 17:30. La ragione del rinvio risiede nell’aumento di casi Covid-19 all’interno del gruppo squadra del Derthona, fatto che ha determinato l’entrata in azione dell’ASL di Alessandria. Questa ha disposto l’isolamento della squadra con conseguente sospensione di tutte le attività agonistiche.A 2021-2022: ufficialeil rinvio di Trento-Varese a data da destinarsi Con...

