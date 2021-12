Basket, altri due positivi a Tortona: rinviata la partita con la Reggiana (Di domenica 26 dicembre 2021) Un’altra partita rinviata. La tredicesima giornata di Serie A di Basket perde anche la sfida tra UnaHotels Reggio Emilia e la Derthona Tortona, in programma questo pomeriggio. Il club piemontese ha infatti comunicato che, dai test effettuati nella giornata di oggi, sono emerse ulteriori due positività all’interno del gruppo squadra. La società neo-promossa ha prontamente provveduto ad avvisare le autorità sanitarie che hanno disposto la quarantena per il gruppo squadra. Impossibile dunque la disputa del match al PalaBigi. Per il turno di Santo Stefano erano già state posticipate Milano-Virtus Bologna, Venezia-Napoli, Fortitudo Bologna-Sassari e Cremonese-Trieste; al momento resta confermata solo Brindisi-Pesaro (18). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Un’altra. La tredicesima giornata di Serie A diperde anche la sfida tra UnaHotels Reggio Emilia e la Derthona, in programma questo pomeriggio. Il club piemontese ha infatti comunicato che, dai test effettuati nella giornata di oggi, sono emerse ulteriori duetà all’interno del gruppo squadra. La società neo-promossa ha prontamente provveduto ad avvisare le autorità sanitarie che hanno disposto la quarantena per il gruppo squadra. Impossibile dunque la disputa del match al PalaBigi. Per il turno di Santo Stefano erano già state posticipate Milano-Virtus Bologna, Venezia-Napoli, Fortitudo Bologna-Sassari e Cremonese-Trieste; al momento resta confermata solo Brindisi-Pesaro (18). SportFace.

