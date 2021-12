Barcellona | sogno Cavani per l’attacco | è sfida a un altro club

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ilsogna Edinsonper: sull’uruguaiano c’è anche il Corinthians. Gli aggiornamenti di mercato Ilsogna Edinsonper rinforzare il reparto offensivo e sopperire all’assenza di Sergio Aguero, che nei giorni scorsi ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. Come riportato da Diario Sport, l’uruguaiano sarebbe in contatto da tempo con i blaugrana. Attenzione, però, alla forte concorrenza del Corinthians. L'articolo proviene da Calcio News 24.

