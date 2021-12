Barcellona | ossessione Haaland | Laporta vuole bruciare il Real

(Di domenica 26 dicembre 2021) Erlingè la vera e propriadel presidente blaugrana Joan: si prova lo sgambetto alCome riportato da Marca, Erlingè la vera e propriadel presidente delJoan. Un acquisto proibitivo per i blaugrana, visti i tempi che corrono, ma l’obiettivo del numero uno è chiaro: anticipare ilMadrid. La possibilità di trovarsi contro sia il norvegese che Mbappé, infatti, spaventa la società catalana, che sta cercando in tutti i modi di studiare una formula giusta per anticipare i rivali storici in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

