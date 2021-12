Barcellona, accordo raggiunto con il Manchester City per Ferran Torres (Di domenica 26 dicembre 2021) accordo raggiunto tra Manchester City e Barcellona per Ferran Torres, che da domani sarà ufficialmente un calciatore blaugrana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, nella giornata di domani si terranno le visite e mediche e solo dopo arriverà l’ufficialità del trasferimento; il 28 dicembre, poi, l’esterno di Valencia verrà presentato al Camp Nou. La cifra dell’accordo si aggira intorno ai 55 milioni di euro più bonus. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021)traper, che da domani sarà ufficialmente un calciatore blaugrana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, nella giornata di domani si terranno le visite e mediche e solo dopo arriverà l’ufficialità del trasferimento; il 28 dicembre, poi, l’esterno di Valencia verrà presentato al Camp Nou. La cifra dell’si aggira intorno ai 55 milioni di euro più bonus. SportFace.

