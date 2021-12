Auriemma ammette: "Il Napoli in queste condizioni non può affrontare la Juventus" (Di domenica 26 dicembre 2021) Il prossimo 6 gennaio all “Allianz Stadium” di Torino alle ore 20.45 si disputerà Juventus-Napoli, posticipo della 20^ giornata del campionato di Serie A. Sul match di Torino il giornalista e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 26 dicembre 2021) Il prossimo 6 gennaio all “Allianz Stadium” di Torino alle ore 20.45 si disputerà, posticipo della 20^ giornata del campionato di Serie A. Sul match di Torino il giornalista e...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Auriemma ammette: 'Il Napoli in queste condizioni non può affrontare la Juventus' - ONadde : #cruciani e #auriemma sono la stessa cosa. Due pagliacci invitati a #TikiTaka per portare avanti la sceneggiata nap… -

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma ammette Auriemma ammette: "Il Napoli in queste condizioni non può affrontare la Juventus" Il Pallone Gonfiato Auriemma su Insigne: "ADL ha cambiato l'offerta e propone ingaggio ancor più basso" Il Napoli avrebbe ulteriormente abbassato la sua offerta a Lorenzo Insigne per il rinnovo. Questa la notizia svelata da Raffaele Auriemma, dagli studi di Tele A, sul futuro del capitano azzurro: “Iniz ...

Il Napoli avrebbe ulteriormente abbassato la sua offerta a Lorenzo Insigne per il rinnovo. Questa la notizia svelata da Raffaele Auriemma, dagli studi di Tele A, sul futuro del capitano azzurro: “Iniz ...