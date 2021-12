Atletico Madrid, Trippier nel mirino del Newcastle: si attende l’offerta ufficiale (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Newcastle è interessato al terzino dell’Atletico Madrid Trippier. I Colchoneros attendono solo l’offerta ufficiale Nel mercato di gennaio, il Newcastle comincerà l’opera di restauro in vista dei grandi traguardi dichiarati dal fondo PIF. Tra gli obiettivi dei Magpies, come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, c’è anche Kieran Trippier, terzino destro dell’Atletico Madrid. L’inglese ha il contratto in scadenza nel 2023, e i Colchoneros attendono solamente l’offerta ufficiale da parte del Newcastle per lasciar partire il calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Ilè interessato al terzino dell’. I Colchoneros attendono soloNel mercato di gennaio, ilcomincerà l’opera di restauro in vista dei grandi traguardi dichiarati dal fondo PIF. Tra gli obiettivi dei Magpies, come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, c’è anche Kieran, terzino destro dell’. L’inglese ha il contratto in scadenza nel 2023, e i Colchoneros attendono solamenteda parte delper lasciar partire il calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

