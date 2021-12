Atletico Madrid, Suarez si allontana: Pistolero richiesto in USA e Brasile (Di domenica 26 dicembre 2021) Luis Suarez starebbe pensando di lasciare l’Atletico Madrid. Questa la notizia rilanciata dal Mundo Deportivo, secondo cui l’attaccante uruguaiano 34enne starebbe risentendo della stagione fin qui molto complicata per i Colchoneros di Simeone. Inoltre il Pistolero sarebbe tentato da una nuova esperienza, da vivere prima della fine della sua lunga carriera ad alto livello. Per questo motivo è tornata di attualità la pista statunitense, con l’Inter Miami di Beckham che aveva già contattato Suarez prima dell’approdo a Madrid. Non solo però, perchè l’attaccante sarebbe anche sul taccuino dei brasiliani del Corinthians, secondo quanto riportato in Sudamerica da Uol Esporte. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Luisstarebbe pensando di lasciare l’. Questa la notizia rilanciata dal Mundo Deportivo, secondo cui l’attaccante uruguaiano 34enne starebbe risentendo della stagione fin qui molto complicata per i Colchoneros di Simeone. Inoltre ilsarebbe tentato da una nuova esperienza, da vivere prima della fine della sua lunga carriera ad alto livello. Per questo motivo è tornata di attualità la pista statunitense, con l’Inter Miami di Beckham che aveva già contattatoprima dell’approdo a. Non solo però, perchè l’attaccante sarebbe anche sul taccuino dei brasiliani del Corinthians, secondo quanto riportato in Sudamerica da Uol Esporte. SportFace.

