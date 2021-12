Atletica, BoClassic 2021: Faniel, Crippa e Battocletti saranno gli italiani di punta a Bolzano (Di domenica 26 dicembre 2021) Venerdì 31 dicembre andrà in scena il tradizionale BoClassic, la corsa di San Silvestro in programma nel centro storico di Bolzano. Gli organizzatori hanno annunciato la presenza di tre azzurri di primissimo piano, pronti a conferire prestigio alla 47ma edizione della classica kermesse. Eyob Faniel e Yeman Crippa daranno lustro alla prova maschile sulla distanza dei 10 chilometri, mentre Nadia Battocletti sarà tra le ragazze di punta sui 5 km. Eyob Faniel, reduce dallo spettacolare terzo posto nella Maratona di New York, cercherà di replicare il successo conquistato a Bolzano nel 2019, quando interruppe il digiuno di affermazioni italiane durato 31 anni. Yeman Crippa, che vive a Trento, ha più volte sfiorato il podio bella ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Venerdì 31 dicembre andrà in scena il tradizionale, la corsa di San Silvestro in programma nel centro storico di. Gli organizzatori hanno annunciato la presenza di tre azzurri di primissimo piano, pronti a conferire prestigio alla 47ma edizione della classica kermesse. Eyobe Yemandaranno lustro alla prova maschile sulla distanza dei 10 chilometri, mentre Nadiasarà tra le ragazze disui 5 km. Eyob, reduce dallo spettacolare terzo posto nella Maratona di New York, cercherà di replicare il successo conquistato anel 2019, quando interruppe il digiuno di affermazioni italiane durato 31 anni. Yeman, che vive a Trento, ha più volte sfiorato il podio bella ...

