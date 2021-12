Atalanta, primo colpo per Gasperini: domani le visite mediche (Di domenica 26 dicembre 2021) primo colpo di calciomercato per l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il club nerazzurro ha ‘chiuso’ per l’esterno d’attacco Jeremie Boga. Il calciomercato invernale inizia con il botto e la prima squadra a chiudere per un grande colpo è l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il club nerazzurro è conosciuto per avere un atteggiamento ‘difensivo’ nelle sessioni di mercato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 dicembre 2021)di calciomercato per l’di Giampiero. Il club nerazzurro ha ‘chiuso’ per l’esterno d’attacco Jeremie Boga. Il calciomercato invernale inizia con il botto e la prima squadra a chiudere per un grandeè l’di Giampiero. Il club nerazzurro è conosciuto per avere un atteggiamento ‘difensivo’ nelle sessioni di mercato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : L'Atalanta affonda il primo colpo: preso Boga dal Sassuolo per 22 milioni - DiMarzio : .@Atalanta_BC, primo passo verso l'ufficialità - OperaFisista : L'Atalanta affonda il primo colpo: preso Boga dal Sassuolo per 22 milioni - tuttoatalanta : Capolinea Atalanta per Miranchuk. Piccoli lo segue? Difficile, ma le richieste non mancano - RobertoBalest11 : RT @internewsit: L'#Atalanta ha piazzato il primo colpo con #Boga dal Sassuolo L'abbondanza è tanta ora in attacco, #Muriel potrebbe torna… -