Aston Villa-Chelsea | McAllister | “Gli è andata bene | Lukaku ha fatto la differenza”

Commenta per primo Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea , ha analizzato ai microfoni di BBC Sport la vittoria in rimonta per 1 - 3 ottenuta contro l': 'Abbiamo mostrato un'ottima reazione dopo il loro gol. L'autorete ha reso le cose molto complicate, ma la reazione è stata molto buona. Abbiamo difeso bene e non abbiamo concesso grandi ...Il Chelsea resta stabilmente in zona Champions League, a - 6 dal Manchester City di Guardiola che sembra aver spiccato il volo: successo vitale per i 'Blues' sul campo dell'di Steven Gerrard, superato nella ripresa grazie ad una prova al top di Romelu Lukaku . Il centravanti belga ha sostituito Chalobah all'intervallo e gli sono bastati appena undici minuti ...Chelsea, il tecnico Thomas Tuchel attacca: "Siamo l'unico campionato a non avere le cinque sostituzioni, è frustrante" ...Il vice allenatore dell'Aston Villa, Gary McAllister, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la sconfitta per 3-1 contro il Chelsea. Il suo commento a caldo.