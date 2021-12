Aston Villa-Chelsea | Lukaku torna al gol | non segnava in Premier dall’11 settembre VIDEO

(Di domenica 26 dicembre 2021) Romeluinterrompe un digiuno di oltre 400 minuti eal gol inLeague 2021/2022. L’attaccante belga ha trovato la rete in occasione della sfida contro l’(ultimo club contro cui aveva segnato), in cui è subentrato all’intervallo. L’ex Inter ha siglato il 2-1 al 56?, completando la rimonta per i blues. Sul cross di Hudson-Odoi, il centravanti ha anticipato il suo marcatore, battendo di testa Emiliano Martinez. In alto e di seguito ildel gol. https://clips.clippit.tv/mmdnzp/360.mp4 SportFace.

Advertising

DiMarzio : .@premierleague, ufficiale il rinvio di #LeedsAstonVilla - Pedro_souza_28 : RT @CuriosidadesPRL: LUKAKU COLOCA O CHELSEA NA FRENTE! ASTON VILLA 1-2 CHELSEA! - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@premierleague, ufficiale il rinvio di #LeedsAstonVilla - zazoomblog : Aston Villa-Chelsea autogol di James: il colpo di testa del difensore beffa Mendy (VIDEO) - #Aston #Villa-Chelsea… - febigodi : RT @CuriosidadesPRL: LUKAKU COLOCA O CHELSEA NA FRENTE! ASTON VILLA 1-2 CHELSEA! -

Ultime Notizie dalla rete : Aston Villa

L'autogol di Reece James ha sbloccato il match- Chelsea , in programma nel Boxing Day e valevole per il 19° turno di Premier League 2021/2022 . Intervento sfortunato del difensore, che ha deviato di testa il cross di un avversario ma ...Quattro i match del pomeriggio conclusi, in attesa poi di- Chelsea (18.30) e Brighton - Brentford (21). Nona vittoria consecutiva per il City che rischia una clamorosa rimonta in casa ...Aston Villa, match della 30 a giornata del campionato inglese in programma martedì. Il motivo è che, nonostante non ci siano nuovi positivi, quelli contagiati della squadra restano però ancora in isol ...Il Chelsea prova a ripartire in casa dell'Aston Villa di Gerrard: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.