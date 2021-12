Aston Villa-Chelsea | altra doppietta su rigore di Jorginho

Leggi su sportface

(Di domenica 26 dicembre 2021)ed i calci di, una storia infinita. Il centrocampista del, impegnato nel match della diciannovesima giornata di Premier League 2021/2022 contro l’, si è reso protagonista realizzando un’dagli undici metri con la maglia dei Blues. Persi tratta della terzastagionale dopo quelle siglate contro il Leeds e in Champions League contro il Malmo. Una serie che lascia l’amaro in bocca ai tifosi italiani, visti i clamorosi errori nelle due partite contro la Svizzera, decisive per la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Adesso l’italo-brasiliano sembra tornato infallibile dal dischetto e la speranza è che possa mantenere tale rendimento almeno fino ai playoff di ...