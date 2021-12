Aston Villa-Chelsea 1-3: Jorginho trascina con una doppietta (Di domenica 26 dicembre 2021) Finisce 1-3 Aston Villa–Chelsea, sfida valida per la diciannovesima giornata di Premier League. La penultima gara della giornata di questo straordinario Boxing Day inglese ha visto i Blues ottenere i tre punti. Il gol di Lukaku e la doppietta di rigore di Jorginho portano la vittoria a Tuchel: inutile l’autorete di James. Ennesimo successo per il Chelsea che si mantiene al terzo posto a sei lunghezze dal Manchester City capolista. Di nuovo una sconfitta per l’Aston Villa, dopo il successo nell’ultima uscita contro il Norwich City. Ecco come è andata la gara delle 18:30 al Villa Park. Aston Villa-Chelsea 1-3: la partita Il match comincia bene per il Chelsea, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Finisce 1-3, sfida valida per la diciannovesima giornata di Premier League. La penultima gara della giornata di questo straordinario Boxing Day inglese ha visto i Blues ottenere i tre punti. Il gol di Lukaku e ladi rigore diportano la vittoria a Tuchel: inutile l’autorete di James. Ennesimo successo per ilche si mantiene al terzo posto a sei lunghezze dal Manchester City capolista. Di nuovo una sconfitta per l’, dopo il successo nell’ultima uscita contro il Norwich City. Ecco come è andata la gara delle 18:30 alPark.1-3: la partita Il match comincia bene per il, che ...

