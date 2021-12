Ascolti tv sabato 25 dicembre: Stanotte a…, All together now kids, Coco (Di domenica 26 dicembre 2021) Ascolti tv sabato 25 dicembre: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 dicembre 2021? Su Rai 1 è andato in onda Stanotte a… Su Rai 2 La giostra dell’amore. Su Rai 3 Coco. Su Rete 4 Via col vento. Su Canale 5 All Togehter Now kids. Su Italia 1 La banda dei babbi Natale. Su La7 Fuga dal Natale. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv sabato 25 dicembre 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 25 dicembre 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 26 dicembre 2021)tv25: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,252021? Su Rai 1 è andato in ondaa… Su Rai 2 La giostra dell’amore. Su Rai 3. Su Rete 4 Via col vento. Su Canale 5 All Togehter Now. Su Italia 1 La banda dei babbi Natale. Su La7 Fuga dal Natale. Ma chi ha totalizzato i maggioritv252021? Di seguito tutti i dati.tv 252021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ...

Advertising

RitaC70 : Ascolti tv, sabato 18 dicembre 2021: Ballando con le Stelle (28%), Uà – Un uomo tante storie (13.4%) | Dati Auditel… - holdontoyou13 : @sfoghidisperati @Mariiiannaaaaaa Tu continui ancora con questo fatto di ieri ma noi ti stiamo semplicemente dicend… - GianlucaScarla4 : @GiuGiuLolaLove Pazzesco, non stava in top 50 da più di 2 settimane. Sangio sabato l’ha messa nelle storie, e ieri… - bakeoffitalia : Ascolti TV | Sabato 18 dicembre 2021. Ballando chiude in trionfo (28%), Baglioni doppiato (13.4%) - ___thisKID : Pubblicato sabato senza dirlo e ha già un cuore, un commento (grazie @_triplo) e cinque ascolti, così poi mi monto la testa -