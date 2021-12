Ascolti Tv altre 25 dicembre: Ritorno a Coccia di Morto fa il botto su Sky. Vanno forte anche Tom Cruise e i Queen (Di domenica 26 dicembre 2021) Ascolti Sky e altre tv La trama e la proposta family made in Italy hanno decisamente vinto il 25 di dicembre. Su Sky è andato in onda Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, ancora ambientato nella periferia romana. Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni (Antonio Albanese) si sono lasciati quasi subito. Ma nel secondo capitolo della storia riescono a trovare nuovi motivi di sintonia. La pellicola diretta da Riccardo Milani e scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese ha funzionato molto bene sulla pay. Su Sky Cinema Uno, Sky Uno/+1, Sky Cinema Christmas e on demand ha totalizzato 1.425.000 spettatori medi con una permanenza al 64%, risultando il miglior film di Natale di sempre ... Leggi su tvzoom (Di domenica 26 dicembre 2021)Sky etv La trama e la proposta family made in Italy hanno decisamente vinto il 25 di. Su Sky è andato in onda Come un gatto in tangenziale –di, ancora ambientato nella periferia romana. Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni (Antonio Albanese) si sono lasciati quasi subito. Ma nel secondo capitolo della storia riescono a trovare nuovi motivi di sintonia. La pellicola diretta da Riccardo Milani e scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese ha funzionato molto bene sulla pay. Su Sky Cinema Uno, Sky Uno/+1, Sky Cinema Christmas e on demand ha totalizzato 1.425.000 spettatori medi con una permanenza al 64%, risultando il miglior film di Natale di sempre ...

