Ascolti TV 25 dicembre, Natale di successo con Alberto Angela e L'Eredità

Natale vincente per mamma Rai che ha sbancato con gli Ascolti tv. A brillare più di tutti in prima serata, è stato l'appuntamento speciale con Alberto Angela: Stanotte a Napoli. Sempre lo stesso Alberto Angela è stato accolto all'interno de L'Eredità per promuovere il suo documentario incentrato sulla bellezza del capoluogo campano. 

Ascolti TV ieri 25 dicembre, Alberto Angela conquista Napoli e i suoi abitanti

Con Stanotte a Napoli Il divulgatore Alberto Angela è riuscito ad emozionare 4.15 milioni di spettatori, ottenendo uno share del 22.7%. In questa puntata speciale ed imperdibile, si è parlato non solo dei numerosi tesori che Napoli custodisce, ma anche di ...

