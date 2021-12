ASCOLTI TV 25 DICEMBRE 2021: OLTRE 4 MLN PER STANOTTE A NAPOLI (22,7%), ATN KIDS (13,5%), LA BANDA DEI BABBI NATALE (6,6%), COCO (6,3%), LA BENEDIZIONE DEL PAPA OLTRE IL 35% (Di domenica 26 dicembre 2021) ASCOLTI TV 25 DICEMBRE 2021 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3412 33.56PT – 7531 36.66 M E D I A S E T24 – 3251 31.98PT – 6848 33.33 Tg1 ore 8 – 922 20.48InFamiglia – 1526 21.49Zecchino di NATALE – 1638 18.43ASI + S. Messa – 1869 19.90 + 2253 22.64BENEDIZIONE Urbi et Orbi – 3041 27.39Concerto di NATALE – 2213 19.13Tg1 – 2991 24.14Dedicato – 1688 14.00Linea Bianca – 1420 11.99A Sua Immagine – 1276 10.60ItaliaSì! NATALE – 1706 12.70 + 1964 13.46L’Eredità – 2660 16.80L’Eredità – 3509 19.89Tg1 – 4461 23.25Soliti Ignoti – 4390 21.47STANOTTE a NAPOLI – 4154 22.70 1977 18.25 469 20.19 2816 28.37Serata d’Onore: Enrico Caruso – 687 9.60 Tg5 ore 8 – 935 18.58Mysterious Jerusalem – 814 10.42S. Messa – 935 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 dicembre 2021)TV 25· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3412 33.56PT – 7531 36.66 M E D I A S E T24 – 3251 31.98PT – 6848 33.33 Tg1 ore 8 – 922 20.48InFamiglia – 1526 21.49Zecchino di– 1638 18.43ASI + S. Messa – 1869 19.90 + 2253 22.64Urbi et Orbi – 3041 27.39Concerto di– 2213 19.13Tg1 – 2991 24.14Dedicato – 1688 14.00Linea Bianca – 1420 11.99A Sua Immagine – 1276 10.60ItaliaSì!– 1706 12.70 + 1964 13.46L’Eredità – 2660 16.80L’Eredità – 3509 19.89Tg1 – 4461 23.25Soliti Ignoti – 4390 21.47– 4154 22.70 1977 18.25 469 20.19 2816 28.37Serata d’Onore: Enrico Caruso – 687 9.60 Tg5 ore 8 – 935 18.58Mysterious Jerusalem – 814 10.42S. Messa – 935 ...

