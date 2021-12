Ascolti tv 25 dicembre 2021: Alberto Angela domina il Natale, poi Canale5 e Italia1 (Di domenica 26 dicembre 2021) Ascolti tv: Rai1 vince senza problemi Alberto Angela vince la serata televisiva del 25 dicembre raccogliendo in Ascolti il 22,7% e 4,154 milioni di contatti con Stanotte a Napoli. Un anno fa Rai1 aveva portato a casa il 13,6% e 3,3 milioni con il film d’animazione Gli eroi di Natale. Seconda posizione per All Together Now Kids su Canale5 con il 13,5% e 2,259 milioni di telespettatori. L’anno scorso la stessa rete aveva fatto il 10,7% e 2,4 milioni con il film Natale da chef. Chiude il podio il film La banda dei Babbi Natale su Italia1 con il 6,6% e 1,331 milioni d’italiani collegati. Nel 2020 la pellicola Up&Down – Un Natale normale aveva raccolto il 3,8% e 829 mila. Ascolti tv ... Leggi su tvzoom (Di domenica 26 dicembre 2021)tv: Rai1 vince senza problemivince la serata televisiva del 25raccogliendo inil 22,7% e 4,154 milioni di contatti con Stanotte a Napoli. Un anno fa Rai1 aveva portato a casa il 13,6% e 3,3 milioni con il film d’animazione Gli eroi di. Seconda posizione per All Together Now Kids sucon il 13,5% e 2,259 milioni di telespettatori. L’anno scorso la stessa rete aveva fatto il 10,7% e 2,4 milioni con il filmda chef. Chiude il podio il film La banda dei Babbisucon il 6,6% e 1,331 milioni d’italiani collegati. Nel 2020 la pellicola Up&Down – Unnormale aveva raccolto il 3,8% e 829 mila.tv ...

