Angelus: il Papa mette al centro la Famiglia e la tragedia silenziosa che la sta colpendo (Di domenica 26 dicembre 2021) La preoccupazione di Francesco per la Famiglia oggi e il suo futuro, così pieno di incertezze. Nel giorno che la liturgia dedica alla Sacra Famiglia di Nazaret, il Santo Padre ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini. La Famiglia è “la storia da cui proveniamo” e, al tempo stesso, “a essere Famiglia si impara L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 dicembre 2021) La preoccupazione di Francesco per laoggi e il suo futuro, così pieno di incertezze. Nel giorno che la liturgia dedica alla Sacradi Nazaret, il Santo Padre ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini. Laè “la storia da cui proveniamo” e, al tempo stesso, “a esseresi impara L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #26dicembre #PapaFrancesco all’#Angelus nella Festa della Santa Famiglia. “Per custodire l’armonia in #famiglia – h… - vaticannews_it : #24dicembre La Messa nella Notte di #Natale, il messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, l’Angelus nella festa di… - HolySeePress : Le parole del Papa alla recita dell’Angelus - - blogandy2022 : RT @vaticannews_it: #26dicembre #PapaFrancesco all’#Angelus nella Festa della Santa Famiglia. “Per custodire l’armonia in #famiglia – ha de… - CorriereUmbria : Papa Francesco all'Angelus: 'Triste vedere una famiglia a pranzo con il telefonino senza parlare' #famiglia… -