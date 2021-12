Andrea Sannino, chi è: età, altezza, peso, moglie e figli, la sua storia (Di domenica 26 dicembre 2021) Cantautore napoletano che ha spopolato con il singolo Abbracciamme, meravigliosa canzone colonna sonora del primo flashmob spontaneo a Napoli. Andrea Sannino è una delle giovani voci che ha fatto innamorare tantissimi di noi, e anche grazie al suo carattere spontaneo e simpatico, è impossibile non rimanerne incantati. Diplomatosi presso un istituto alberghiero, aveva frequentato per otto mesi l’università, ma poi la passione per l’arte aveva preso il sopravvento e, sempre appoggiato e sostenuto dai genitori, ha poi interrotto il percorso universitario per frequentare corsi di teatro. E nonostante lavorasse strenuamente per pagarseli, questo non ha mai rappresentato un ostacolo al suo grande sogno, per il quale ha lottato fino a raggiungere i primi importanti traguardi. Chi è Andrea Sannino: anni, ... Leggi su tuttivip (Di domenica 26 dicembre 2021) Cantautore napoletano che ha spopolato con il singolo Abbracciamme, meravigliosa canzone colonna sonora del primo flashmob spontaneo a Napoli.è una delle giovani voci che ha fatto innamorare tantissimi di noi, e anche grazie al suo carattere spontaneo e simpatico, è impossibile non rimanerne incantati. Diplomatosi presso un istituto alberghiero, aveva frequentato per otto mesi l’università, ma poi la passione per l’arte aveva preso il sopravvento e, sempre appoggiato e sostenuto dai genitori, ha poi interrotto il percorso universitario per frequentare corsi di teatro. E nonostante lavorasse strenuamente per pagarseli, questo non ha mai rappresentato un ostacolo al suo grande sogno, per il quale ha lottato fino a raggiungere i primi importanti traguardi. Chi è: anni, ...

