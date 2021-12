Amici 21 | lutto per un allievo | è venuto a mancare in questi giorni

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 26 dicembre 2021) Mentre le sfide per accedere al Serale di21 sono state momentaneamente sospese in vista delle vacanze natalizie, una bruttissima notizia ha fatto crollare un. Stiamo parlando di Christian Stefanelli, uno dei ballerini più promettenti di questa edizione. In queste ore, infatti, Christian èa sapere della tragica morte del suo cagnolino. La notizia è stata data dalla madre, la quale ha manifestato tutta la sua tristezza su Instagram.21: il triste annuncio Non sono momenti semplici per Christian Stefanelli. Il ballerino ha bisogno dell’affetto e della vicinanza dei suoi compagni di avventura poiché è stato raggiunto da una notizia molto triste. Come spiegato dalla mamma, la quale ha condiviso un lungo post su Instagram, il loro cagnolino è...