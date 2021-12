Amici 21 | LDA il primo della classe canto a Natale” il nuovo record”

(Di domenica 26 dicembre 2021) Avanza il successo di LDA, indiscusso protagonistanuova edizione di21, con unregistrato nelle vacanze natalizie in corso. Il figlio di Gigi D’Alessio ha registrato l’ennesimodi ascolti su Spotify Italia con un inedito lanciato nella scuola, aggiudicandosi il titolo di cantante allievo più ascoltato anella storiascuola di Maria De Filippi. Unnelche Luca D’Alessio ha raggiunto non solo grazie alla sua musica, ma anche grazie alla sua apparizione allo speciale del talent dedicato al2021, dove lui ha segnato il suo debutto da conduttore tv. LDA re disu Spotify Italia Dopo aver raggiunto la prima certificazione FIMI di disco ...

Advertising

amici_fanpage09 : @amicii_news Canto: Alex, Sissi, Aisha, LDA, Luigi e Albe Ballo: Carola, Mattia, Serena, Dario - Azuz_e_Vale : Abbiamo provato a disegnare alcuni allievi e professori di Amici 21. C'è qualcuno che vorreste vedere disegnato da… - silentloudly : @aishamaryam___ Ciao amo finalmente ?? sei la mia vincitrice, ma purtroppo per amici esiste solo LDA - reginadeidrama : quanto amo LDA voi non avete idea i miei amici stretti su ig sí - deddymyall : RT @marti7even: che gioia sta sera parte 3! LDA E ALBE?? #Luca #Alberto #Amici21 #amici -

Ultime Notizie dalla rete : Amici LDA

La squadra di Zerbi - Celentano sarebbe composta da: Nicol , Rea ,, Elena , Luigi per il ... Ai professori l'arduo compito di decidere chi portare al serale di21, senza escludere la ...... tra i preferiti ci sarebbero, Sissi , Luigi e il ballerino Christian . Scopri le ultime news suGià da qualche mese è iniziata la ventunesima edizione di Amici e si prevede che la data ufficiale dell'inizio del serale, sia il 19 marzo ...Stop alla messa in onda di oggi di Amici 21. In occasione delle festività natalizie, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi si prenderà una meritata vacanza e fermerà la programmazion ...