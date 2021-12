Amici 21, il serale: da chi saranno capitanate le squadre degli allievi? (Di domenica 26 dicembre 2021) LE squadre DEL serale: ECCO I RUMORS DEL WEB A RIGUARDO Già da qualche mese è iniziata la ventunesima edizione di Amici e si prevede che la data ufficiale dell’inizio del serale, sia il 19 marzo. Come ogni serale che si rispetti però, bisogna capire quali saranno le squadre capitanate dagli insegnanti di ballo e di canto, con i rispettivi allievi. LEGGI ANCHE Amici batte il Grande Fratello: ecco i programmi più social del 2021 I banchi occupati quest’anno sono diciassette. Di regola sarebbero dovuti essere sedici, ma qualche settimana fa, la maestra Alessandra Celentano ne ha aggiunto un altro con l’approvazione della produzione e degli altri docenti, per accogliere la ballerina Virginia Vorraro. ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 dicembre 2021) LEDEL: ECCO I RUMORS DEL WEB A RIGUARDO Già da qualche mese è iniziata la ventunesima edizione die si prevede che la data ufficiale dell’inizio del, sia il 19 marzo. Come ogniche si rispetti però, bisogna capire qualiledagli insegnanti di ballo e di canto, con i rispettivi. LEGGI ANCHEbatte il Grande Fratello: ecco i programmi più social del 2021 I banchi occupati quest’anno sono diciassette. Di regola sarebbero dovuti essere sedici, ma qualche settimana fa, la maestra Alessandra Celentano ne ha aggiunto un altro con l’approvazione della produzione ealtri docenti, per accogliere la ballerina Virginia Vorraro. ...

