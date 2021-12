All Together Now Kids, Michelle e la Tatangelo duo perfetto: il look natalizio fa faville (Di domenica 26 dicembre 2021) Doveva essere una serata speciale, per rallegrarci anche in occasione del Natale, ma si è rivelata ancora meglio del previsto: la puntata-evento di All Together Now Kids è stata un vero concentrato di emozioni e divertimento. Alla guida ancora una volta Michelle Hunziker, che ha conquistato tutti con il suo look natalizio. E nel corso dell’appuntamento non sono mancate lacrime, risate e tante sorprese. Michelle Hunziker, divina in bianco Dopo l’incredibile finale di All Together Now, che ha visto vincitore di questa quarta edizione il bravissimo Giacomo Voli, è stato tempo di una puntata speciale dedicata ai più piccini. La sera di Natale, il 25 dicembre 2021, è così andato in onda l’appuntamento con All Together Now Kids, che ha visto ... Leggi su dilei (Di domenica 26 dicembre 2021) Doveva essere una serata speciale, per rallegrarci anche in occasione del Natale, ma si è rivelata ancora meglio del previsto: la puntata-evento di AllNowè stata un vero concentrato di emozioni e divertimento. Alla guida ancora una voltaHunziker, che ha conquistato tutti con il suo. E nel corso dell’appuntamento non sono mancate lacrime, risate e tante sorprese.Hunziker, divina in bianco Dopo l’incredibile finale di AllNow, che ha visto vincitore di questa quarta edizione il bravissimo Giacomo Voli, è stato tempo di una puntata speciale dedicata ai più piccini. La sera di Natale, il 25 dicembre 2021, è così andato in onda l’appuntamento con AllNow, che ha visto ...

