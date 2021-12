Alex Belli sente la mancanza di Soleil? Ecco la nuova dedica (Di domenica 26 dicembre 2021) Alex Belli sente la mancanza della vippona Soleil? Dal suo profilo Instagram le fa una nuova dedica Alex Belli continua a far parlare di sé anche lontano dai riflettori della casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip. Come? Con una nuova dedica alla sua amica speciale. Infatti l’attore dal suo profilo Instagram ha riadattato le parole della canzone “Bella” variando il testo e sostituendo “Esmeralda” con “Soleil”. Eccolo: “La parola bella è nata insieme a lei Col suo corpo e con i piedi scalzi e voi Questo è un volo che afferrerei e stringerei Ma sale su l’inferno a stringere me Tanti auguri a voi grandi fratelloni Con quale cuore prego ancora Cinecittà C’è qualcuno ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 dicembre 2021)ladella vippona? Dal suo profilo Instagram le fa unacontinua a far parlare di sé anche lontano dai riflettori della casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip. Come? Con unaalla sua amica speciale. Infatti l’attore dal suo profilo Instagram ha riadattato le parole della canzone “Bella” variando il testo e sostituendo “Esmeralda” con “”.lo: “La parola bella è nata insieme a lei Col suo corpo e con i piedi scalzi e voi Questo è un volo che afferrerei e stringerei Ma sale su l’inferno a stringere me Tanti auguri a voi grandi fratelloni Con quale cuore prego ancora Cinecittà C’è qualcuno ...

