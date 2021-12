Alessandro Gassmann, il commovente ricordo in FOTO: quella volta mano nella mano… Che emozione! (Di domenica 26 dicembre 2021) il famoso figlio d’arte ripercorre con emozione un momento impossibile da dimenticare. Alessandro Gassmann condivide con i fan un’immagine storica. Non certo un’eredità facile da gestire, quella capitata in sorte… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 26 dicembre 2021) il famoso figlio d’arte ripercorre con emozione un momento impossibile da dimenticare.condivide con i fan un’immagine storica. Non certo un’eredità facile da gestire,capitata in sorte… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : #unprofessore2 si farà! Una splendida notizia per i fan della fiction con Alessandro Gassmann - nextolovis : Ma che bellino Alessandro Gassmann da piccolo ?????? - flightofzaynx : io ho una crush per alessandro gassmann da anni - Giulicat1512 : @GassmanGassmann Ricambio di cuore ALESSANDRO GASSMANN? - lesbeebo : ho costretto i miei a vedere croce e delizia ti prego @ alessandro gassmann continua a fare cose lgbt per cancellar… -