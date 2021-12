Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky Uno e NOW: Pantelleria nella quarta puntata (Di domenica 26 dicembre 2021) Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky Uno e NOW alle 21:15 con un nuovo appuntamento: nella quarta puntata si va a Pantelleria. stasera su Sky Uno alle 21:15 continua il viaggio di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, lo show ormai di culto, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, che porta lo Chef in giro per l'Italia per le iconiche sfide tra i ristoratori. Un gioiello in mezzo al Mediterraneo sarà la scenografia della quarta puntata: è Pantelleria la straordinaria meta del viaggio. La "perla nera" del Mediterraneo, tra fichi d'india e fiori colorati che sbucano tra gli scogli, piegati dal vento incessante, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 dicembre 2021)tornasu Sky Uno e NOW alle 21:15 con un nuovo appuntamento:si va asu Sky Uno alle 21:15 continua il viaggio di, lo show ormai di culto, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, che porta lo Chef in giro per l'Italia per le iconiche sfide tra i ristoratori. Un gioiello in mezzo al Mediterraneo sarà la scenografia della: èla straordinaria meta del viaggio. La "perla nera" del Mediterraneo, tra fichi d'india e fiori colorati che sbucano tra gli scogli, piegati dal vento incessante, ...

Advertising

maiaacersosimo : RT @_onlythebrav_: @D1NNINGT4BL3 @maiaacersosimo @_defence_less_ non ci interessa, iaia mi sta ribaltando come alessandro borghese fa con l… - _onlythebrav_ : @D1NNINGT4BL3 @maiaacersosimo @_defence_less_ non ci interessa, iaia mi sta ribaltando come alessandro borghese fa con le classifiche ?? - CorriereUmbria : Alessandro Borghese in Sicilia #4Ristoranti #AlessandroBorghese #Pantelleria - zazoomblog : 4 Ristoranti quelli della quarta puntata vi stupiranno: dov’è stato Alessandro Borghese? - #Ristoranti #quelli… - borntolovearii : una bella pasta al sugo semplice, o aglio e olio se vuoi fare una figura barbina, o con il pesto sono chiaramente d… -