(Di domenica 26 dicembre 2021) La Razòn intervista Carlos. Ha iniziato il 2021 al 141° posto nel mondo, ora è 32°, ha vinto l’ATP 250 di Umago, ha battuto tre “top 10”, tra cui Tsitsipas nel terzo turno degli US Open. Ha avuto i complimenti di Djokovic e Nadal. Stava per giocare la Coppa Davis ma non ha potuto perché contagiato dal Covid. Ora è già tornato ad allenarsi. «Mi sto già allenando, mifermato a malapena per qualche giorno. Uno dei miei obiettivi per il 2022 è cercare di finire tra i primi 15». Qual è il tuo primo ricordo con una racchetta? «Giocare… Allenarmi. Ricordo che avevo un gruppo di amici al Country Club con cui midivertito, avrò avuto cinque o sei anni. Mio padre era un allenatore ed era il direttore del mio club, ma non mi allenavo con lui. Alcune domeniche che l’ho beccato a casa gli ho chiesto di ...

Advertising

napolista : #Alcaraz: «Senza la psicologa non sarei dove sono. Mi aiuta a controllare le emozioni, è molto importante» A La Ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcaraz Senza

... in una partita che l'americano ribaltaforse neanche sapere come. Sembra essere, quella con Ruud, l'ultima vittoria del 2021: le sconfitte con Carlosa Parigi - Bercy e Andy Murray a ...... Carlose Sebastian Korda sono le stelle più luminose). A queste due categorie bisogna però ... Il 26enne britannico ha vissutoalcun dubbio la miglior stagione della carriera, disputando ...A La Razon: «Vorrei curare di più i dettagli fuori dal campo. Tutto conta, per giocare bene. Guardo tanto tennis. Per imparare e non farmi cogliere di sorpresa dagli avversari» ...Si è appena conclusa la stagione tennistica 2021, anno ricco di soddisfazioni per l’Italia del tennis, che ha celebrato nuovi record in serie e risultati iconici al vertice (le finali di Matteo Berret ...