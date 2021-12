Alberto Angela racconta Napoli la sera di Natale | il regalo di Natale della Rai ha fatto il boom

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ha vinto la scommessaRAI di puntare sulla divulgazione nella primata natalizia. Con quasi il 23 per cento di share e una media di oltre 4 milioni di telespettatori, “Stanotte a…” disi aggiudica largamente il prime time del 25 dicembre, con il suo viaggio notturno nei luoghi inesplorati e famosicittà, in un percorso scandito da ricordi, suggestioni e naturalmente musica. Che la trasmissione sucondotta dasia stata vista da 4 milioni 154mila telespettatori dimostra un dato dida tener presente: in televisione occuparsi di cultura è non solo possibile, ma può essere motivo di successo. “Stanotte a” rappresenta molto bene ...