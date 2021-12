Alberto Angela | momento d’oro per il conduttore La notizia era nell’aria

(Di domenica 26 dicembre 2021) È uno dei conduttori più amatie per capire le ragioni basta ascoltarlo. Un mix di cultura e tranquillità, di parole spesso sussurrate e mai urlate che, nel corso degli anni, gli hanno permesso di entrare nei cuori degli italiani. Nato l’8 aprile del 1962 a Parigi ha sempre accompagnato il papà, sin da quando era appena un bambino, nei suoi viaggi. Dopo aver ottenuto in Francia il diploma, si è iscritto a Scienze Naturali alla Sapienza di Roma e si è laureato con 110 e lode.anche una moglie e ha concepito tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro, nati rispettivamente nel 1998, nel 1999 e nel 2004. Margherita Pastore, la mamma, in passato è stata una bravissima ballerina di danza classica. Poi ha deciso di lasciare questa professione per seguire proprio Piero, ...

L'ultima puntata di 'Stanotte a...', dedicata a Napoli, ideata e condotta da, ha incollato alla tv milioni di spettatori. Dedicata alla storia, all'arte e alla cultura del capoluogo campano, la trasmissione è stata seguita da 4.154 milioni di telespettatori e ha ...Grande successo nella sera di Natale per 'Stanotte a... Napoli', il programma diandato in onda su Rai 1 per celebrare le bellezze e la storia affascinante della città. Tra i protagonisti anche un pezzo del Vallo di Diano: il Maestro Donato Sensini di Sala Consilina ...Lo speciale di Alberto Angela, Stanotte a Napoli ha conquistato gli ascolti della prima serata di Natale con oltre 4 milioni di spettatori ...Amara notizia per Michelle Hunziker proprio il giorno di Natale: un duro colpo difficile da digerire per la conduttrice ...