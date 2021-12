Alanis Morissette | lo show di Milano è cancellato

(Di lunedì 27 dicembre 2021)– La tappa italiana del tour di, prevista originariamente il 15 ottobre 2020 al Mediolanum Forum di Assago, e successivamente spostata all’8 novembre 2021, è stata cancellata e non potrà essere recuperata. Le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 20 gennaio 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone o Ticketmaster), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet. Per ulteriori informazioni sulla richiesta dei rimborsi consultare la pagina: www.livenation.it/-updates. Infoline 02/53006501; info@livenation.it; www.livenation.it. L'articolo L'Opinionista.

