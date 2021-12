Afghanistan, talebani: alle donne vietati i lunghi viaggi se non accompagnate da parenti (Di domenica 26 dicembre 2021) Vietato alle donne afghane fare lunghi viaggi se non accompagnate da un uomo della propria famiglia, è l'ennesima norma 'medievale' imposta dai talebani. La nuova restrizione imposta dagli studenti ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Vietatoafghane farese nonda un uomo della propria famiglia, è l'ennesima norma 'medievale' imposta dai. La nuova restrizione imposta dagli studenti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ennesimo passo indietro sui diritti in Afghanistan: i talebani vietano alle donne i viaggi senza un uomo di famigli… - TgLa7 : Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in #Afghanistan: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per… - SimoneAlliva : In #Afghanistan i talebani hanno annunciato oggi il divieto per le #donne di viaggiare da sole per lunghe distanze… - EffimeraAlkimia : RT @Agenzia_Italia: I #talebani hanno vietato alle donne di spostarsi senza essere accompagnate da un uomo di famiglia #Afganistan https:/… - morettweet : RT @Agenzia_Italia: I #talebani hanno vietato alle donne di spostarsi senza essere accompagnate da un uomo di famiglia #Afganistan https:/… -