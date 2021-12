Addio a Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l'apartheid e Nobel per la Pace 1984 (Di domenica 26 dicembre 2021) L'arcivescovo anglicano aveva 90 anni ed era stato uno dei protagonisti della lotta non violenta in Sudafrica e poi aveva affiancato Mandela nel difficile lavoro di riconciliazione del paese Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 dicembre 2021) L'arcivescovo anglicano aveva 90 anni ed era stato uno dei protagonistinon violenta in Sudafrica e poi aveva affiancato Mandela nel difficile lavoro di riconciliazione del paese

robersperanza : Addio al Premio Nobel per la Pace, Desmond Tutu. Non dimentichiamo le sue battaglie contro l'apartheid. - petergomezblog : È morto Desmond Tutu. Addio all’icona anti-apartheid in Sudafrica e premio Nobel per la pace - eziomauro : Addio a Desmond Tutu, lo storico annuncio contro l'apartheid nel 1993: 'Noi saremo liberi' - lorenacelano61 : RT @robersperanza: Addio al Premio Nobel per la Pace, Desmond Tutu. Non dimentichiamo le sue battaglie contro l'apartheid. - merely_my : RT @merely_my: 'L'Europa è diventata ricca grazie allo sfruttamento dell'Africa, e gli africani ne sono consapevoli.' ( Desmond Tutu ) Add… -