Addio a Desmond Tutu: muore a 90 anni l’arcivescovo simbolo della lotta all’apartheid (Di domenica 26 dicembre 2021) E’ venuto a mancare all’età di 90 anni Desmond Tutu, l’arcivescovo sudafricano che si battè tenacemente contro l’apartheid e per questo venne insignito con il premio Nobel per la pace. La notizia del suo decesso viene riportata da Sky News, che cita l’ufficio di presidenza sudafricana. Desmond Tutu è stato il personaggio che animato la fase di riconciliazione attraverso una campagna di opposizione non violenta al governo sudafricano, caratterizzato dalla minoranza bianca. LEGGI ANCHE => Addio a Wilbur Smith, lo scrittore è morto a 88 anni: chi è stato? Nei suoi romanzi tanta avventura e la sua Africa Nel 1984 l’arcivescovo sudafricano ricevette il premio Nobel per la Pace. Alla fine dell’apartheid, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 26 dicembre 2021) E’ venuto a mancare all’età di 90sudafricano che si battè tenacemente contro l’apartheid e per questo venne insignito con il premio Nobel per la pace. La notizia del suo decesso viene riportata da Sky News, che cita l’ufficio di presidenza sudafricana.è stato il personaggio che animato la fase di riconciliazione attraverso una campagna di opposizione non violenta al governo sudafricano, caratterizzato dalla minoranza bianca. LEGGI ANCHE =>a Wilbur Smith, lo scrittore è morto a 88: chi è stato? Nei suoi romanzi tanta avventura e la sua Africa Nel 1984sudafricano ricevette il premio Nobel per la Pace. Alla fine dell’apartheid, ...

