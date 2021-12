A due passi dal faro, il senso dell’esistenza nell’epopea della famiglia Marangoni (Di domenica 26 dicembre 2021) di Fiorella Franchini Patrizia Milone per il suo ritorno in libreria sceglie un genere letterario tra i più longevi della letteratura e tra i più apprezzati dai lettori di ogni tempo. “A due passi dal faro”- Iacobelli editore, una saga familiare che segue le vicende di Michele e Giovanni Marangoni, padre e figlio, che lasciano Messina dopo il terremoto del 1908 e vanno a vivere a Napoli da alcuni parenti, e poi della numerosa discendenza che Giovannino crea con Angela, descrivendone le vicissitudini durante il ventennio fascista, la seconda guerra mondiale e gli anni post bellici, fino al 1950. C’è tutta la potenza narrativa delle trame di famiglia segnate da sogni e difficoltà, da paure e lutti, senso del dovere e tentativi di riscatto sociale. Un ritratto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) di Fiorella Franchini Patrizia Milone per il suo ritorno in libreria sceglie un genere letterario tra i più longeviletteratura e tra i più apprezzati dai lettori di ogni tempo. “A duedal”- Iacobelli editore, una saga familiare che segue le vicende di Michele e Giovanni, padre e figlio, che lasciano Messina dopo il terremoto del 1908 e vanno a vivere a Napoli da alcuni parenti, e poinumerosa discendenza che Giovannino crea con Angela, descrivendone le vicissitudini durante il ventennio fascista, la seconda guerra mondiale e gli anni post bellici, fino al 1950. C’è tutta la potenza narrativa delle trame disegnate da sogni e difficoltà, da paure e lutti,del dovere e tentativi di riscatto sociale. Un ritratto ...

