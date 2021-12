26 dicembre a Pastena | il bagno di… Santo Stefano VIDEO

(Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Nuova tradizione a Salerno? Nel pieno del 26, con una temperatura di qualche grado superiore allo zero e un mare molto agitato, un uomo in costume – apparentemente non più giovanissimo – si è bagnato nelle acque di. Riposti i vestiti sulla spiaggia, anch’essa bagnata dalla pioggia delle ore precedenti, so è comportato come se la stagione non fosse l’’inverno ma l’estate. Scena certamente inusuale che ha attirato le attenzioni dei pochi che – pure per smaltire pranzi e cen e – hanno sfidato il maltempo per salutari passeggiate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

