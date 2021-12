Zona gialla Calabria e Friuli per altri 15 giorni da lunedì: firmata l'ordinanza del ministero della Salute (Di sabato 25 dicembre 2021) Calabria e Friuli Venezia Giulia in Zona gialla per altre due settimane a partire da lunedì. È quanto stabilisce una ordinanza del ministero della Salute. Un provvedimento... Leggi su ilmattino (Di sabato 25 dicembre 2021)Venezia Giulia inper altre due settimane a partire da. È quanto stabilisce unadel. Un provvedimento...

Advertising

Adnkronos : #Covid, contagi record: il virus non rallenta. - Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - petergomezblog : Covid, così la zona gialla senza restrizioni non serve a contenere i contagi: lo dimostrano i dati delle regioni ch… - Ultron65 : RT @Adnkronos: Covid in #Sicilia, l’isola va verso la zona gialla. #notizie - Gazzettino : #friuli venezia giulia in #zona gialla per altri 15 giorni a partire da lunedì -