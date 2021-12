Ylenia Carrisi | Romina Power “Vorrei per un solo giorno …”

(Di sabato 25 dicembre 2021)ovvero la nota cantante americana nonché ex moglie di Albanoin questi ultimi giorni pare che sia concessa una intervista piuttosto toccante nel corso della quale inevitabilmente ha parlato di. Quest’ultima è la primogenita di Al Bano eed è scomparsa purtroppo ormai tanti anni fa, facendo perdere completamente le sue tracce. In realtà dinon se ne è più saputo nulla ed in questi anni tante sono state le piste seguite che però non hanno portato mai a nulla di fatto. Come abbiamo già avuto modo di vedere, in questi giorni a parlare di lei è stata proprio la sua mammanel corso di una intervista dove ha parlato anche della sua ...

Advertising

BaritaliaNews : Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi fa vedere una foto con la sorella Ylenia e svela qualcosa che nessuno sapeva… - infoitcultura : Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi si commuove davanti alla foto con Ylenia - infoitcultura : Romina Carrisi ricorda la sorella Ylenia: 'Non ne parlo mai..' - infoitcultura : Romina Carrisi e il ricordo di Ylenia: “Mi accompagnava…” - zazoomblog : In quella città tremenda ogni anno.... Ylenia Carrisi Romina Power-choc: la pista cosè accaduto davvero a sua figli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ylenia Carrisi

Quella vita tranquilla che tanto desiderava si è invece trasformata in un incubo il giorno in cui la sua prima figlia,, è scomparsa nel nulla. Era Capodanno del 1994 quando Romina ...Uno su tutti: la scomparsa della figlia avuta con Al Bano. Romina - choc: "Ecco la foto che non avete mai visto", in studio si consuma il dramma suRomina Power ovvero la nota cantante americana nonché ex moglie di Albano Carrisi in questi ultimi giorni pare che sia concessa una intervista piuttosto toccante nel corso della quale inevitabilmente ...In un'intervista Romina Power racconta la sua vita soffermandosi sulla sparizione misteriosa della figlia Ylenia ...