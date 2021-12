Xiaomi lancia la sua TV Stick 4K | una piccola chiavetta per grandi spettacoli

(Di sabato 25 dicembre 2021) Mancava solo lei, ed infine eccola qui:ha presentato la sua TV4K. Unache trasforma le TV in… smart TV, e che al suo interno offrirà un ricco panorama di gestione tra app e l’immancabile software Android TV.TV4K: la nuova generazione passa all’Ultra HD – 20122021 www.computermagazine.itè pronta per buttarsi nel mondo delle smart TV con la sua nuovaTV4K. Una alternativa alle ben più note Chromecast di Google e Fire di Amazon. La primissima informazione che salta all’occhio è la completa assenza della “preposizione” Mi nel nome del prodotto, di recente presentato e già disponibile sul sito ufficiale del colosso cinese. Come a volersi discostare da un passato in cui “Mi” caratterizzava il nome ...

