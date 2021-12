Whatsapp cambia ancora | tante novità per le videochiamate

Leggi su ck12

(Di sabato 25 dicembre 2021)sta lavorando per apportare degli importanti aggiornamenti: cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesiogni giorno è usata da miliardi di persone per messaggiare. L’app è nata infatti per scampiare testo e per condividere foto e man mano sono poi arrivate anche le telefonate e le. Whatsaap (Getty Images)Caratteristiche che hanno diffuso l’app sempre di più, rendendo necessarie anche delle modifiche per garantire un servizio sempre migliore. I nuovi aggiornamenti riguardano proprio le, sempre più diffuse. Anche se il consumo dei dati è maggiore rispetto all’invio di un semplice messaggio, la videochiamata viene usata da tantissimi utenti ma restano dei problemi. È evidente che il più delle volte rispetto alla linea telefonica ordinaria ci sono carenze di ...