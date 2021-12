West Ham United-Southampton: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 25 dicembre 2021) Il West Ham United ospita il Southampton il giorno di Santo Stefano, potenzialmente richiedendo tutti e tre i punti per mantenere il proprio posto tra i primi cinque della classifica della Premier League. Nel frattempo, i Saints sono senza successo nelle ultime sei partite di massima serie, lasciando gli ospiti in 15esima posizione prima della trasferta al London Stadium. Il calcio di inizio di West Ham United-Southampton è previsto alle 16 Prepartita West Ham United-Southampton: a che punto sono le due squadre? West Ham United Con un programma frenetico e diversi infortuni ai giocatori chiave, era in qualche modo inevitabile che il West Ham alla fine incontrasse una corsa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 dicembre 2021) IlHamospita ilil giorno di Santo Stefano, potenzialmente richiedendo tutti e tre i punti per mantenere il proprio posto tra i primi cinque della classifica della Premier League. Nel frattempo, i Saints sono senza successo nelle ultime sei partite di massima serie, lasciando gli ospiti in 15esima posizione prima della trasferta al London Stadium. Il calcio di inizio diHamè previsto alle 16 PrepartitaHam: a che punto sono le due squadre?HamCon un programma frenetico e diversi infortuni ai giocatori chiave, era in qualche modo inevitabile che ilHam alla fine incontrasse una corsa ...

