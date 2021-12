Volley, Superlega 14° giornata. Modena-Monza anticipo di play-off! Perugia a Cisterna per alimentare la fuga (Di sabato 25 dicembre 2021) E’ un “boxing day” quasi integrale quello che attende gli appassionati di Volley: si giocano cinque partite sulle sei previste e, di questi tempi, è già un lusso. Quattro gare fanno parte del programma originario della prima giornata di ritorno e una è il recupero dell’ultima di andata, in attesa che anche Milano esca dall’incubo Covid e si possa completare la classifica dell’andata e di conseguenza la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. In girone di ritorno inizia con una serata da urlo con la sfida tra la terza e la quinta forza del campionato, una sfida che potrebbe vedere di fronte due formazioni protagoniste anche in chiave sfide scudetto: la Leo Shoes PerkinElmer Modena, reduce da sette vittorie consecutive che l’hanno sospinta fino al terzo posto in classifica, e il vero Volley Monza ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) E’ un “boxing day” quasi integrale quello che attende gli appassionati di: si giocano cinque partite sulle sei previste e, di questi tempi, è già un lusso. Quattro gare fanno parte del programma originario della primadi ritorno e una è il recupero dell’ultima di andata, in attesa che anche Milano esca dall’incubo Covid e si possa completare la classifica dell’andata e di conseguenza la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. In girone di ritorno inizia con una serata da urlo con la sfida tra la terza e la quinta forza del campionato, una sfida che potrebbe vedere di fronte due formazioni protagoniste anche in chiave sfide scudetto: la Leo Shoes PerkinElmer, reduce da sette vittorie consecutive che l’hanno sospinta fino al terzo posto in classifica, e il vero...

