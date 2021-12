Volley, calendario 14^ giornata Superlega 2021/2022: programma, orari e diretta tv (Di sabato 25 dicembre 2021) Il calendario della quattordicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Primo turno del girone di ritorno in programma a Santo Stefano, anche se il Covid ha costretto a qualche modifica. Cisterna ospiterà la capolista Perugia, mentre Verona se la vedrà con Trento. Il big match di giornata sarà Modena-Monza, mentre Civitanova incontrerà Padova. Piacenza invece, dopo lo stop forzato causa Covid, giocherà domenica 26 il recupero con Vibo Valentia e dunque le rispettive sfide della 14^ giornata sono rinviate a gennaio. Turno di riposo per l’Allianz Milano. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Ildella quattordicesimadi andata del campionato didimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Primo turno del girone di ritorno ina Santo Stefano, anche se il Covid ha costretto a qualche modifica. Cisterna ospiterà la capolista Perugia, mentre Verona se la vedrà con Trento. Il big match disarà Modena-Monza, mentre Civitanova incontrerà Padova. Piacenza invece, dopo lo stop forzato causa Covid, giocherà domenica 26 il recupero con Vibo Valentia e dunque le rispettive sfide della 14^sono rinviate a gennaio. Turno di riposo per l’Allianz Milano. Di seguito ildettagliato e come vedere in...

