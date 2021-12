Vittoria sta male, i Ferragnez interrompono le vacanze. Come sta adesso la bambina (Di sabato 25 dicembre 2021) Vittoria, la bellissima bambina della coppia più glamour d’Italia, ha un malore: l’esito della visita dei medici che l’hanno soccorsa. Il cuore di una mamma dà sempre la precedenza al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 25 dicembre 2021), la bellissimadella coppia più glamour d’Italia, ha un malore: l’esito della visita dei medici che l’hanno soccorsa. Il cuore di una mamma dà sempre la precedenza al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Mary43536954 : RT @Marina31297272: Nonostante tutti i miei dolori e tutto il resto ce lho fatta ....sono fiera di me sono riuscita a fare una bella cena d… - RedazioneLaNews : #Milano Vittoria, la figlia di Fedez e Ferragni, sta di nuovo male - carloemme50 : RT @Marina31297272: Nonostante tutti i miei dolori e tutto il resto ce lho fatta ....sono fiera di me sono riuscita a fare una bella cena d… - IreneCantella : RT @Marina31297272: Nonostante tutti i miei dolori e tutto il resto ce lho fatta ....sono fiera di me sono riuscita a fare una bella cena d… - senzatregua1 : RT @Marina31297272: Nonostante tutti i miei dolori e tutto il resto ce lho fatta ....sono fiera di me sono riuscita a fare una bella cena d… -