Vieira sostiene la Coppa d’Africa | “Serve rispetto | vale tanto quanto gli Europei”

(Di sabato 25 dicembre 2021) Patrickha difeso a spada tratta la, chiedendoda parte dei grandi clube addetti ai lavori. Dopo la richiesta di spostamento del torneo per non influire eccessivamente sui campionati nazionali e sulle competizioni europee, l’allenatore del Crystal Palace ha detto la sua in conferenza stampa pre-Tottenham. Iconico ex centrocampista di Juventus e Inter,ha mostrato con fermezza la volontà di lottare per la causa relativa alla disputa della. Di seguito le parole di: “Io non impedirò mai ad alcun giocatore di prendere parte alla. Questo torneo dovrebbe essere più rispettato, perché è importante...

Sportface.it

Patrick Vieira ha difeso a spada tratta la Coppa d'Africa, chiedendo rispetto da parte dei grandi club europei e addetti ai lavori. Dopo la richiesta di spostamento del torneo per non influire eccessi ...