VIDEO Marcell Jacobs campione olimpico dei 100 metri | la finale di Tokyo 2020 che ancora ci emoziona

Leggi su oasport

(Di sabato 25 dicembre 2021) Domenica 1° agosto 2021 sarà per sempre il Capodanno dello sport italiano, il giorno in cui si è compiuta l’impresa più epica di tutti i tempi, il giorno in cui il Bel Paese si è seduto al tavolo dei potenti e ha fatto saltare il banco nella gara più seguita, prestigiosa e mediatica del pianeta. Ladei 100alle Olimpiadi dicioggi e ci continua a fare vivere emozioni palpitanti, impossessandosi del nostro cuore e della nostre mente ogni qualvolta decidiamo di riviverla con gli occhi o col pensiero.ha conquistato la medaglia d’oro nella prova iconica per eccellenza, quella che premia l’uomo più veloce della Terra. Un lusso per pochi privilegiati meritevoli. L’uomo del millennio, alle nostre ...